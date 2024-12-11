В четверг в части Левобережного района Воронежа не будет холодной воды

Об этом 11 декабря предупредили в «РВК-Воронеж».
В четверг на улице Корольковой в доме № 8 специалисты водоканала будут менять задвижку диаметром 200 мм. В связи с этим водоснабжение ограничат с 10:00 до 14:00.
Заранее запастись водой придется воронежцам проживающим:
- на улице Ростовской, в домах №№ 60 — 100Б по четной стороне,
- на улице Ростовской, в доме № 69А;
- на улице Новосибирской, в домах №№ 45−61Д по нечетной стороне;
- на улице Корольковой.
Водоканал напомнил, что после восстановления водоснабжения вода может временно изменять свой цвет. Это происходит из-за того, что в отсутствие воды трубы вступают в контакт с кислородом, что приводит к образованию тонкого слоя ржавчины. После того как система вновь заполняется водой, магистральные сети очищаются и промываются. Важно подчеркнуть, что сама вода с точки зрения биологического и химического состава не представляет никакой опасности.