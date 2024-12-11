Конор Оберст пытался помешать своему лейблу подписать контракт с Creed

В интервью для подкаста Broken Record Конор Оберст вспомнил времена, когда его группа Commander Venus работала с лейблом Wind-Up Records (тогда он назывался Grass Records). У него были дружественные отношения с владельцами компании, поэтому они показали ему дебютный альбом Creed «My Own Prison» (1997) до того, как тот вышел. Оберсту группа не понравилась, и он не стал этого скрывать, сказав: «Ребята, это звучит как очень плохой Pearl Jam».