Устройство для подавления БПЛА изобрели в Ростове-на-Дону

На инновационном форуме в Ростове-на-Дону представили разработку для обнаружения и подавления БПЛА. Не менее полезными оказались и другие технические решения, от речной ледокольной приставки до зарядной станции для электромобилей. Площадку с изобретениями посетил глава администрации города Алексей Логвиненко.