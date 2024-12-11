Устройство для подавления БПЛА изобрели в Ростове-на-Дону

На инновационном форуме в Ростове-на-Дону представили разработку для обнаружения и подавления БПЛА. Не менее полезными оказались и другие технические решения, от речной ледокольной приставки до зарядной станции для электромобилей. Площадку с изобретениями посетил глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, выставка состоялась в рамках форума, посвященного техническому предпринимательству.
— Изобретения придумали в Ростове, часть уже выпускается серийно. Познакомился с авторами проектов. Поговорили о том, как хорошую идею довести до логического завершения в виде конкретного продукта. Обсудили планы по развитию высокотехнологичных производств, — рассказал в Telegram Алексей Логвиненко.
Глава ростовской администрации поблагодарил экспертов, которые внедряют инновации в свои бизнес-процессы, отметив при этом, что подобный вклад в развитие технологического суверенитета страны неоценим.
Напомним, ранее также стало известно, что в Таганроге начали выпускать аналог тяжелого беспилотника Bayraktar.
Добавим, прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Ранее сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие, на парковке сгорели 14 автомобилей. Кроме этого, из-за атаки оказалась повреждена котельная на улице Циолковского.