Список слов-маркеров телефонных мошенников собрали в ФСБ

В Ростовской области в последние месяцы участились случаи телефонного мошенничества, при которых аферисты звонят из-за рубежа. Об этом жителей донского региона предупреждают в Центре общественных связей ФСБ.
— Настойчиво проявляется активность спецслужб недружественных государств, включая Украину, которые пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность, — прокомментировали в ведомстве.
В ФСБ обращают внимание на несколько слов, по которым можно вычислить мошенника по телефону.
— Если в разговоре с вами человек упоминает «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «сотрудника службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «предоставьте код из СМС/данные вашей карты/паспорта/СНИЛС» и при этом настойчиво просит срочно продать недвижимость или транспортное средство, то сразу прекращайте разговор. Это мошенники.
Отмечается, что «спецслужбы» требуют поджечь здания госорганов, нанести ущерб военной, транспортной и социальной инфраструктуре, а также собирать деньги под видом пожертвований в «благотворительные» и «гуманитарные» организации, которые на самом деле поддерживают ВСУ.
— Призываем не вступать в контакт с неизвестными лицами и беречь себя и своих близких, — обратились к жителям в ФСБ.