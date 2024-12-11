Список слов-маркеров телефонных мошенников собрали в ФСБ

— Если в разговоре с вами человек упоминает «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «сотрудника службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «предоставьте код из СМС/данные вашей карты/паспорта/СНИЛС» и при этом настойчиво просит срочно продать недвижимость или транспортное средство, то сразу прекращайте разговор. Это мошенники.