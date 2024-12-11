Православные праздники и посты 2025 года: календарь важных церковных дат

* 21 сентября — ~Рождество Пресвятой Богородицы~. Родители Богородицы, Иоаким и Анна, происходили из благочестивых и знатных родов: Иоаким был потомком царя Давида, а Анна — рода первосвященника Аарона. Они жили в Назарете, отличались праведной жизнью и щедро помогали бедным. Однако, несмотря на свои добродетели, они долго оставались бездетными, что в то время считалось позором и даже наказанием от Бога. Их осуждали и считали недостойными, особенно учитывая ожидания еврейских семей: в то время верили, что из рода Давидова скоро явится Мессия. Однажды, после долгих гонений и страданий, Анна вознесла горячую молитву, прося Бога о милости. Ее молитва была настолько чистой, что к ней явился ангел Господень и возвестил: «Ты зачнешь и родишь дочь, и о ней будет радоваться весь мир».