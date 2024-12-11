Зимние каникулы школьников Башкирии продлятся 11 дней

В Башкирии озвучили даты школьных каникул. Как рассказали в республиканском Минобразования, перед началом третьей четверти ученики отдохнут 11 дней.
— В образовательных учреждениях рекомендовано установить период школьных каникул с 30 декабря 2024 по 12 января 2025 года, — уточнили в ведомстве.
В министерстве добавили, что каждая школа может самостоятельно регулировать дату выхода на каникулы. Точные даты должны быть опубликованы на сайтах образовательных учреждениях.
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