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Зимние каникулы школьников Башкирии продлятся 11 дней

Стали известны даты зимних каникул в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии озвучили даты школьных каникул. Как рассказали в республиканском Минобразования, перед началом третьей четверти ученики отдохнут 11 дней.

— В образовательных учреждениях рекомендовано установить период школьных каникул с 30 декабря 2024 по 12 января 2025 года, — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что каждая школа может самостоятельно регулировать дату выхода на каникулы. Точные даты должны быть опубликованы на сайтах образовательных учреждениях.

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