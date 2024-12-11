Морская коллегия предложит пути развития робототехники для Арктики

«Исключительно важно формирование [советом] предложений по стратегическому развитию ВМФ. Отдельно — это рекомендации по развитию морской робототехники, которая, как вы сами видите, сегодня решает огромное количество самых разных задач. Конкретно — это Арктика, наш важнейший приоритет. Арктическая зона России и Северный морской путь», — сказал Ковальчук.