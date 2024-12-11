Морская коллегия предложит пути развития робототехники для Арктики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Научно-экспертный совет Морской коллегии РФ сформирует предложения по развитию робототехники для Северного морского пути и Арктической зоны, заявил на первом заседании совета его председатель, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев утвердил положение о научно-экспертном совете и его составе. В состав структуры, которую возглавил Ковальчук, вошли более 50 представителей научных центров, министерств, ведомств, предприятий и образовательных организаций. Совет будет осуществлять научно-методическое, экспертное, аналитическое и информационно-консультационное обеспечение работы коллегии.
«Исключительно важно формирование [советом] предложений по стратегическому развитию ВМФ. Отдельно — это рекомендации по развитию морской робототехники, которая, как вы сами видите, сегодня решает огромное количество самых разных задач. Конкретно — это Арктика, наш важнейший приоритет. Арктическая зона России и Северный морской путь», — сказал Ковальчук.
Он также отметил важность создания в Арктике «мощной береговой инфраструктуры», которое должно вестись с учетом «сложности и хрупкости экологии» этой зоны. «Там должны применяться совершенно другие, щадящие технологии», — добавил ученый.