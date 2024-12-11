Туристический маршрут № 3 возродят в Петербурге к 80-летию Дня Победы

В Петербурге собираются возродить исторический маршрут, который работал в годы Советского союза. О нем информации практически не сохранилось, поэтому собирать данные пришлось буквально по крупицам. Специалисты потратили на это почти восемь месяцев. Об этом SPB.KP.RU рассказал председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.
Что из себя будет представлять патриотический маршрут, пока точно не ясно. Известно лишь, что он будет носить номер 3, а также, что его сделают в двух форматах. Один из них будет классическим, то есть таким же, как и в Советском союзе. А второй будет современным, в облегченном формате.
— Уверен, что этот маршрут не просто приживется, но и будет работать, — отметил Панкевич.
Запустить новый маршрут собираются ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, то есть 27 января. В целом же этот патриотический проект посвятили 80-летию Дня Победы.