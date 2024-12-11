Туристический маршрут № 3 возродят в Петербурге к 80-летию Дня Победы

Что из себя будет представлять патриотический маршрут, пока точно не ясно. Известно лишь, что он будет носить номер 3, а также, что его сделают в двух форматах. Один из них будет классическим, то есть таким же, как и в Советском союзе. А второй будет современным, в облегченном формате.