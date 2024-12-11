ТАСС в спецпроекте разобрался, вредят ли магнитные бури здоровью человека

В двух первых главах спецпроекта рассказывается, каким образом идущие на Солнце процессы влияют на состояние магнитосферы и атмосферы Земли. Текст рассказывает о магнитном поле нашей планеты, солнечном ветре и циклах солнечной активности, а также о том, как возникают магнитные бури. Понять суть описываемых явлений помогают инфографика и видео, представленные в проекте. Здесь же содержатся ответы на вопросы, как часто случаются экстремальные магнитные бури и почему составить долгосрочное «расписание» таких событий невозможно.