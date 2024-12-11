ТАСС в спецпроекте разобрался, вредят ли магнитные бури здоровью человека

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект?, в котором рассказал о природе возникновения магнитных бурь и о том, что ученые говорят об их влиянии на жизнь и здоровье людей.
Научным консультантом спецпроекта выступил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук Артем Абунин.
«Космическая погода — обсуждаемая тема в последние годы. Новости о приближении магнитной бури вызывают у людей неподдельный интерес. К сожалению, в таких материалах нередко встречаются спекуляции, а то и откровенные искажения информации. И чтобы разобраться в теме, важно отделить факты от домыслов», — считает Абунин.
В двух первых главах спецпроекта рассказывается, каким образом идущие на Солнце процессы влияют на состояние магнитосферы и атмосферы Земли. Текст рассказывает о магнитном поле нашей планеты, солнечном ветре и циклах солнечной активности, а также о том, как возникают магнитные бури. Понять суть описываемых явлений помогают инфографика и видео, представленные в проекте. Здесь же содержатся ответы на вопросы, как часто случаются экстремальные магнитные бури и почему составить долгосрочное «расписание» таких событий невозможно.
В заключительной — третьей — главе авторы спецпроекта разбираются, правы ли те, кто в своем плохом самочувствии винит магнитные бури.
«В нашей крови содержится железо, и логика подсказывает, что возмущения магнитосферы должны сказываться на нас. Но результаты экспериментов противоречивы. Если вы хотите узнать, какая главная проблема у таких исследований и чем по-настоящему опасны магнитные бури, вам стоит прочесть спецпроект ТАСС», — добавил Абунин.