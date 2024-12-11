В Красноярском крае 28 декабря будет рабочим днем

28 декабря я бы не стал рассматривать как выходной день. Мы инициативу такую, чтобы сделать его выходным днем в крае, не рассматриваем, — ответил Михаил Котюков.
Он добавил, что с 29 декабря начинаются длинные новогодние каникулы, в которые будет возможность хорошо отдохнуть. А субботу, 28 декабря, оставили рабочей, чтобы успеть решить все деловые вопросы перед длинными выходными.
Напомним, 28 декабря — рабочий день, при этом даже не сокращенный, так как его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать новогодние праздники более длинными. При этом регионам оставили право сделать его выходным или оставить рабочим.