В Красноярском крае 28 декабря будет рабочим днем

Напомним, 28 декабря — рабочий день, при этом даже не сокращенный, так как его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать новогодние праздники более длинными. При этом регионам оставили право сделать его выходным или оставить рабочим.