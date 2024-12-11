В Новосибирской области анонсировали открытие ледовых переправ

«Такие характеристики покрытие набирает с наступлением устойчивых минусовых температур, то есть не раньше второй половины декабря — начала января», — уточнили в пресс-службе ЦОДД, добавив, что проезд будет доступен только после обустройства проезжей части и проверки безопасности со стороны регионального управления МЧС.