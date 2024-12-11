В Новосибирской области анонсировали открытие ледовых переправ

Ледовые переправы в Новосибирской области начнут открываться в январе 2025 года. Об этом в среду, 11 декабря сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения региона.
По данным ведомства, в Ордынском районе идёт подготовка к созданию ледовых переправ на участках «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингис». Автомобили смогут проезжать на другую сторону водохранилища только после установления достаточной толщины льда — 35 см.
«Такие характеристики покрытие набирает с наступлением устойчивых минусовых температур, то есть не раньше второй половины декабря — начала января», — уточнили в пресс-службе ЦОДД, добавив, что проезд будет доступен только после обустройства проезжей части и проверки безопасности со стороны регионального управления МЧС.
В ведомстве напомнили, что в Новосибирской области ледовые переправы есть только в Ордынском районе, так как его части разделены рекой Обь. Для проезда жителей обоих берегов летом ежегодно организуются паромные перевозки, а зимой — ледовые переправы.
Напомним, контракты на обустройство двух вышеуказанных ледовых переправ были размещены на сайте госзакупок 14 и 28 ноября 2024 года, однако по окончании срока приёма заявок на торги не заявился ни один подрядчик.
Кто в итоге будет обустраивать ледовые переправы в пресс-службе ЦОДД не уточнили.