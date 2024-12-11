В Самаре ушел из жизни легендарный профессор Алексей Прохуровский

Алексей Прохуровский родился в многодетной семье в селе Елховка под Бузулуком. Медицинское образование он получил в Куйбышевском мединституте. Врач преподавал в вузах до 71 года и стал обладателем множества наград за вклад в медицину и общественную деятельность.