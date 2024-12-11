В Самаре ушел из жизни легендарный профессор Алексей Прохуровский

В минувший вторник, 10 декабря 2024 года, в Самаре скончался легендарный профессор и доктор медицинских наук Алексей Прохуровский. Он ушел из жизни на 94-м году. Об этом сообщила пресс-служба СамГМУ.
«Его хорошо знают многие самарские врачи и медики за пределами региона. 26 лет он возглавлял кафедру медицинской биологии и генетики в Самарском государственном медицинском университете. Выучил тысячи врачей», — отметили в вузе.
Алексей Прохуровский родился в многодетной семье в селе Елховка под Бузулуком. Медицинское образование он получил в Куйбышевском мединституте. Врач преподавал в вузах до 71 года и стал обладателем множества наград за вклад в медицину и общественную деятельность.
Коллеги вспоминают его как человека с аналитическим умом, жизнелюбием и сильным характером. До последних дней он оставался активным, много читал и сохранял ясность мысли.
Прощание с выдающимся врачом пройдет 13 декабря с 11:00 до 12:00 в Самаре, на ул. Борской, 108, зале № 1.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Алексея Прохуровского.