Умер депутат Законодательного Собрания Приморья Владимир Беспалов

В Москве скончался депутат четырех созывов Законодательного Собрания Приморского края, член партии КПРФ и бывший глава города Арсеньев Владимир Беспалов, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Владимир Беспалов избирался в депутаты Законодательного собрания Приморья четыре раза и защищал интересы граждан с 2006 по 2024 год. С 1999 по 2006 год Владимир Георгиевич был главой Арсеньева.
В последние годы депутата начали одолевать проблемы со здоровьем, и 11 декабря 2024 года он скончался после операции на сердце. Ему было 74 года.
Редакция «КП» приносит соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича.