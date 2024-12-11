Почти два десятка улиц Симферополя остались без электричества 11 декабря

Днем 11 декабря в Симферополе произошла авария, в результате которой были обесточены почти два десятка улиц.
Частично электричество пропало на следующих улицах: Дм. Ульянова, Батумская, Русская, Гражданская, Качинская, Зенитная, Миллера, Поповкина, Батурина, Бульварная, Севастопольская, Гражданская, Трубаченко, Балаклавская, Ливневая, Зенитная. Также были затронуты переулки Русский, Ореховый и Батумский.
Как сообщили в «Крэмэнерго», на месте работает аварийная бригада. Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.