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Почти два десятка улиц Симферополя остались без электричества 11 декабря

В результате аварии в Симферополе обесточено около 20 улиц.

Источник: Комсомольская правда

Днем 11 декабря в Симферополе произошла авария, в результате которой были обесточены почти два десятка улиц.

Частично электричество пропало на следующих улицах: Дм. Ульянова, Батумская, Русская, Гражданская, Качинская, Зенитная, Миллера, Поповкина, Батурина, Бульварная, Севастопольская, Гражданская, Трубаченко, Балаклавская, Ливневая, Зенитная. Также были затронуты переулки Русский, Ореховый и Батумский.

Как сообщили в «Крэмэнерго», на месте работает аварийная бригада. Планируется, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.