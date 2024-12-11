В Воронеже реконструируют Центральный стадион профсоюзов

В 2024 году Центральному стадиону профсоюзов в Воронеже исполнилось 90 лет. Отпраздновав юбилей, главная спортивная площадка столицы Черноземья закрылась на масштабную реконструкцию. Предполагается, что к 2027 году на историческом месте откроется совершенно новая современная арена, рассчитанная на 25 тысяч мест.
«Будет радовать не только болельщиков».
Подготовительные работы уже стартовали. 18 ноября на прилегающей к стадиону территории начали сносить незаконные постройки.
Как ранее заверял губернатор Воронежской области Александр Гусев, демонтаж спортивного объекта и построек будет проходить максимально аккуратно. График и детали тщательно проработаны. Вывоз металла и бетона организуют так, чтобы не тревожить воронежцев и не создавать пробок на дорогах.
«Жителей ближайших домов уверяю: мы постараемся минимизировать неудобства при сносе стадиона. Разумеется, жилые дома никто сносить не собирается — у этих слухов нет никаких оснований. А прилегающая территория после реконструкции стадиона преобразится в лучшую сторону. Уверен, она будет радовать не только болельщиков на 15 домашних играх в год, но и жителей и гостей города — в любое время», — отметил глава региона.
Центр притяжения.
Правительство Воронежской области начало работу над проектом реконструкции Центрального стадиона профсоюзов сразу после выхода футбольного клуба «Факел» в Российскую премьер-лигу. В 2022 году власти арендовали арену у местного совета профсоюзов на условиях безвозмездного пользования на пять лет и вложили 287 млн рублей в подготовку объекта под требования РПЛ. А уже в следующем году правительство выкупило стадион за 200 млн рублей, чтобы провести глубокую реконструкцию.
Тендер на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции выиграло московское ООО «Проектный институт уникальных сооружений “Арена”. Компания занималась созданием концепции ряда стадионов, которые были построены к чемпионату мира по футболу 2018 года. До 15 декабря подрядчик должен спроектировать стадион, который будет соответствовать первой категории по стандарту Российского футбольного союза и сможет принимать матчи любого уровня. Александр Гусев сообщил, что проект реконструкции арены предварительно был поддержан в нескольких ключевых федеральных министерствах.
«Сейчас дорабатывается техническая часть реконструкции. Она уже проверяется совместно с клубом “Факел”. Затем проект направим на главгосэкспертизу».
В правительстве рассчитывают, что реконструкция не только подарит воронежцам современную арену, но и решит вопросы трафика и проблемы с парковкой. Сам стадион превратится в постоянно действующую концертно-выставочную площадку.
«Совместно с клубом уже проработали концепцию фан-магазина, музея и ресторана в здании нового стадиона, чтобы сделать его центром притяжения даже в дни без матчей», — отметил глава региона.