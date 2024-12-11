В Воронеже реконструируют Центральный стадион профсоюзов

«Жителей ближайших домов уверяю: мы постараемся минимизировать неудобства при сносе стадиона. Разумеется, жилые дома никто сносить не собирается — у этих слухов нет никаких оснований. А прилегающая территория после реконструкции стадиона преобразится в лучшую сторону. Уверен, она будет радовать не только болельщиков на 15 домашних играх в год, но и жителей и гостей города — в любое время», — отметил глава региона.