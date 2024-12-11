«Скользко, однако»: на Нарвской пролили неизвестную жидкость, машины заносит

По словам людей, неприятный участок обнаружился в районе пересечения с Советском проспектом. Одни жалуются на полосу в сторону Сельмы, другие — на ведущую к Брамса. Все автомобилисты утверждают, что скользко ехать на крайних левых полосах, то есть ближе к центру дороги.