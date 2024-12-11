«Скользко, однако»: на Нарвской пролили неизвестную жидкость, машины заносит

В Калининграде на Нарвской пролили неизвестную жидкость, машины заносит. Об этом «Клопс» рассказали автомобилисты в среду, 11 декабря.
По словам людей, неприятный участок обнаружился в районе пересечения с Советском проспектом. Одни жалуются на полосу в сторону Сельмы, другие — на ведущую к Брамса. Все автомобилисты утверждают, что скользко ехать на крайних левых полосах, то есть ближе к центру дороги.
«Скользко, однако. Выручает только то, что там пешеходный переход, у которого притормаживают, и светофор. Но перестраиваться опасненько», — рассказывает один из шофёров.