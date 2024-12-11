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Минобороны сообщило, что батарея ЗРК «Тор-М2» поступила для охраны неба Минска

Минобороны Беларуси получило на вооружение очередную батарею ЗРК «Тор-М2».

Источник: Комсомольская правда

На вооружение армии Беларуси и войск ПВО поступила очередная батарея современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщили в Министерстве обороны.

Поступившие расчеты батареи «Тор-М2» в ближайшее время должны заступить на боевое дежурство по ПВО для охраны воздушных рубежей столицы Беларуси.

В ведомстве обратили внимание на то, что «Тор-М2», которые уже состоят на вооружении белорусской армии, отлично зарекомендовали себя во время опытной эксплуатации и боевых пусков.

«Торы» круглосуточно стоят на боевом дежурстве, охраняя небо Минска и стратегически важные объекты Беларуси, в том числе Белорусскую АЭС.

— Батарея современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» — значимый шаг к укреплению обороноспособности Беларуси и обеспечению безопасности нашего неба, — прокомментировал командующий ВВС и войсками ПВО Минобороны Андрей Лукьянович.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии.

А еще президент Беларуси озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.