Билли Айлиш заявила, что работает над новой музыкой после творческого кризиса

Айлиш рассказала в интервью для CBC News, что пережила творческий кризис: «К этому нельзя привыкнуть. Это случается, и ты думаешь: “Какого черта, я больше никогда не буду творить”». Однако сейчас певица уже работает над новым материалом. Это доказывает ее импровизированная студия, которую она оборудовала на время тура.