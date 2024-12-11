Билли Айлиш заявила, что работает над новой музыкой после творческого кризиса

Американская певица Билли Айлиш заявила, что она снова начала сочинять музыку со своим братом. Во время экскурсии по своей закулисной студии артистка включила два коротких музыкальных отрывка.
Айлиш рассказала в интервью для CBC News, что пережила творческий кризис: «К этому нельзя привыкнуть. Это случается, и ты думаешь: “Какого черта, я больше никогда не буду творить”». Однако сейчас певица уже работает над новым материалом. Это доказывает ее импровизированная студия, которую она оборудовала на время тура.
Последний на данный момент студийный альбом Билли Айлиш HIT ME HARD AND SOFT увидел свет в мае этого года. Благодаря ему артистка получила семь номинаций на премию «Грэмми».
Ранее Билли Айлиш призналась, что хотела бы поработать с Рианной.