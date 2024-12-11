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Лошадь перевозили на заднем сидении легковушки в Карагандинской области

Документов на животное у водителя не было.

Источник: polisia.kz

На дороге «Нура-Темиртау» сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Audi, из окна которого выглядывала лошадь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель, житель Бухар-Жырауского района, объяснить происходящее не смог. У него отсутствовали документы на перевозимое животное.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за несоблюдение правил перевозки груза, а материалы переданы в ветеринарную инспекцию.

Полиция выясняет, кому принадлежит лошадь, не украли ли её.