Отключение электричества произошло на центральных улицах Ростова-на-Дону

Днем 11 декабря на центральных улицах Ростова-на-Дону произошло отключение электричества. Как пояснили в АО «Донэнерго», это случилось из-за «нарушения в сети».
Частично обесточенными примерно с 13:31 оказались: Кольцовский, Социалистическая, Петровская, Университетский, Береговая, Седова, Нижнебульварная, Набережная, Ворошиловский, Ульяновская, Обороны, Станиславского, Тургеневская, Шаумяна, Большая Садовая, Темерницкая и Семашко.
Энергетики пообещали исправить ситуацию в течение двух часов, то есть примерно к 15:30. Потребителей должны подключить без предупреждения.
Напомним, ранее в Ростове начали подавать воду в дом на Вавилова.