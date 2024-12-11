«Спрятала $20 тысяч в косметичке». Белорусские таможенники нашли и изъяли у украинки «лишние» тридцать две тысячи долларов

В Таможенном комитете сообщили, что гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Беларусь около 32 тысяч долларов.
Нарушение было выявлено в погранпункте «Брест», куда украинка приехала на «Вольво» в качестве пассажирки. Иностранка вместе с водителем въезжала через «красный» коридор, чтобы подать декларацию на временный ввоз авто, но не указала информации о перемещаемых денежных средствах. После украинка сказала пограничникам, что везет с собой 10 тысяч долларов. Однако на контроле брестские таможенники нашли у нее намного большую сумму. В косметичке лежали полимерные пакеты с еще 20 тысячами долларов, и также 2 тысячи долларов были спрятаны в личных вещах.
— Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в ГТК рассказали, что в отношении иностранки возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу незадекларированных денежных средств (ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси). Если сумма превышает 30 тысяч долларов в эквиваленте за это грозит до 5 лет лишения свободы.
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