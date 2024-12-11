«Спрятала $20 тысяч в косметичке». Белорусские таможенники нашли и изъяли у украинки «лишние» тридцать две тысячи долларов

Нарушение было выявлено в погранпункте «Брест», куда украинка приехала на «Вольво» в качестве пассажирки. Иностранка вместе с водителем въезжала через «красный» коридор, чтобы подать декларацию на временный ввоз авто, но не указала информации о перемещаемых денежных средствах. После украинка сказала пограничникам, что везет с собой 10 тысяч долларов. Однако на контроле брестские таможенники нашли у нее намного большую сумму. В косметичке лежали полимерные пакеты с еще 20 тысячами долларов, и также 2 тысячи долларов были спрятаны в личных вещах.