В мэрии Калининграда нашли способы, как разгрузить от пробок улицу возле Центрального рынка

В Калининграде наведут порядок со стоянками машин возле Центрального рынка. Об этом «Клопс» рассказал глава дорожно-транспортного комитета Антон Романов.
Сейчас проезду по Баранова мешают хаотично припаркованные автомобили. Владельцы бросают транспорт под запрещающими знаками, потому что с этих мест практически не эвакуируют.
В районе «Z-Форта» на время планируют установить делиниаторы. Так водителям должно стать понятнее, что движение здесь двустороннее, а парковка на полосе, которая ведёт ко въезду в ТЦ, запрещена.
Освободят и направление в сторону Пролетарской. Для этого сейчас тестируют систему наподобие «Паркона», которая уже фиксирует нарушителей. Прорабатывается вопрос о вынесении административных штрафов.
«Госавтоинспекция работает по эвакуации ежедневно, но [это] провоцирует заторы, так как на погрузку нужно время», — уточнил Романов.