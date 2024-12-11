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В мэрии Калининграда нашли способы, как разгрузить от пробок улицу возле Центрального рынка

Планируют реализовать два решения.

Источник: Клопс

В Калининграде наведут порядок со стоянками машин возле Центрального рынка. Об этом «Клопс» рассказал глава дорожно-транспортного комитета Антон Романов.

Сейчас проезду по Баранова мешают хаотично припаркованные автомобили. Владельцы бросают транспорт под запрещающими знаками, потому что с этих мест практически не эвакуируют.

В районе «Z-Форта» на время планируют установить делиниаторы. Так водителям должно стать понятнее, что движение здесь двустороннее, а парковка на полосе, которая ведёт ко въезду в ТЦ, запрещена.

Освободят и направление в сторону Пролетарской. Для этого сейчас тестируют систему наподобие «Паркона», которая уже фиксирует нарушителей. Прорабатывается вопрос о вынесении административных штрафов.

«Госавтоинспекция работает по эвакуации ежедневно, но [это] провоцирует заторы, так как на погрузку нужно время», — уточнил Романов.