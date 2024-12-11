Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия

По данным профильного министерства, оператор «Билайн» с 1 января 2025 года предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных — до 700 МБ в день. «Мегафон» с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.