Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия

По данным профильного министерства, оператор «Билайн» с 1 января 2025 года предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных — до 700 МБ в день. «Мегафон» с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях.
Уточняется, что оператор «Т2» полностью отменил ограничения на связь и интернет уже с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.
«Минцифры с операторами продолжают улучшать условия связи в Крыму. Будем и дальше работать над добросовестным ценообразованием и обеспечением качественной связи для всех жителей региона», — заверили в Минцифры.
Оператор «Ростелеком» также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе, сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ранее ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму.