Пресненский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Максакову

«Я бы очень не хотела, чтобы эту всю историю российские СМИ пытались превратить в бытовую драму. Дело в том, что я рассталась с ним [Тюриным] уже почти 10 лет назад. И, естественно, у меня все эти 10 лет была личная жизнь, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса, с чем он [Тюрин] нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение», — заявляла Максакова.