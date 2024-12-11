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В Омске массово устанавливают праздничные ели

Сегодня огромную ель установили у администрации Кировского округа Омска.

Источник: Комсомольская правда

На главных общественных пространствах Омска устанавливают праздничные ели. Сегодня зеленая красавица появилась у дворца культуры Кировского округа и на площади у культурно-досугового центра «Иртыш».

Кроме того, в ближайшее время ёлка появится и на территории сквера Героев-авиаторов.

Стартовали продажи живых елей. В Омске открыты уличные базары, где можно купить свежую сосну или пихту. Каждая точка имеет соответствующий сертификат. Всего в Омске открыли 38 точек по продаже живых растений.

Делимся списком по округам:

Центральный округ:

улица 10 лет Октября, 109;

улица 10 лет Октября, 175;

улица Красный Путь, 26А;

улица Маяковского, 50А.

Советский округ:

улица Химиков, 6;

улица Бархатовой, 9;

улица Заозерная, 26;

улица Нефтезаводская, 21;

проспект Менделеева, 30;

улица Химиков, 32.

Кировский округ:

улица 12 Декабря, 104;

улица 12 Декабря, 64;

улица 70 лет Октября, 14/1;

улица 70 лет Октября, 20;

улица 70 лет Октября, 9;

улица Бетховена, 18;

улица Ватутина, 7В;

улица Комкова, 2;

улица Мельничная, 126А;

улица Степанца, 2;

Ленинский округ:

улица Серова, 13;

улица Демьяна Бедного, 69;

улица Крыловская, 23;

проспект Сибирский, 7;

улица 6-я Станционная, ⅔;

улица 6-я Станционная, 31.

Октябрьский округ:

улица 75-й Гвардейской Бригады, 18;

улица 75-й Гвардейской Бригады, 1 Г;

улица. Кирова, 10;

улица Кирова, 16/3;

улица Кирова, 20;

улица Кирова, 49/1;

улица Масленникова, 179;

проспект Космический, 14А;

проспект Космический, 17Б;

проспект Космический, 18Д;

проспект Космический, 26А;

проспект Космический, 52.