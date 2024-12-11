В Омске массово устанавливают праздничные ели

На главных общественных пространствах Омска устанавливают праздничные ели. Сегодня зеленая красавица появилась у дворца культуры Кировского округа и на площади у культурно-досугового центра «Иртыш».
Кроме того, в ближайшее время ёлка появится и на территории сквера Героев-авиаторов.
Стартовали продажи живых елей. В Омске открыты уличные базары, где можно купить свежую сосну или пихту. Каждая точка имеет соответствующий сертификат. Всего в Омске открыли 38 точек по продаже живых растений.
Делимся списком по округам:
Центральный округ:
улица 10 лет Октября, 109;
улица 10 лет Октября, 175;
улица Красный Путь, 26А;
улица Маяковского, 50А.
Советский округ:
улица Химиков, 6;
улица Бархатовой, 9;
улица Заозерная, 26;
улица Нефтезаводская, 21;
проспект Менделеева, 30;
улица Химиков, 32.
Кировский округ:
улица 12 Декабря, 104;
улица 12 Декабря, 64;
улица 70 лет Октября, 14/1;
улица 70 лет Октября, 20;
улица 70 лет Октября, 9;
улица Бетховена, 18;
улица Ватутина, 7В;
улица Комкова, 2;
улица Мельничная, 126А;
улица Степанца, 2;
Ленинский округ:
улица Серова, 13;
улица Демьяна Бедного, 69;
улица Крыловская, 23;
проспект Сибирский, 7;
улица 6-я Станционная, ⅔;
улица 6-я Станционная, 31.
Октябрьский округ:
улица 75-й Гвардейской Бригады, 18;
улица 75-й Гвардейской Бригады, 1 Г;
улица. Кирова, 10;
улица Кирова, 16/3;
улица Кирова, 20;
улица Кирова, 49/1;
улица Масленникова, 179;
проспект Космический, 14А;
проспект Космический, 17Б;
проспект Космический, 18Д;
проспект Космический, 26А;
проспект Космический, 52.