Ушел из жизни депутат гордумы Самары Борис Ликс

Борис Ликс родился 27 мая 1983 года в Куйбышеве. Основное среднее образование получил в школе № 107. После 9 классов в 1998 году поступил в торговый колледж, который окончил в 2001 году с красным дипломом. Работать начал в 14 лет, в свободное от учебы время трудился на стройке, в магазинах и на предприятиях Самары. С 2001 по 2007 годы обучался в Международном институте рынка на факультете «Финансы и кредит». После этого работал в банке и в управляющей компании, занимался бизнесом, был помощником депутата думы Самары. В 2020 году избран депутатом по Куйбышевскому внутригородскому району. Борис Ликс воспитывал двоих сыновей и дочь.