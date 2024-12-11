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Ушел из жизни депутат гордумы Самары Борис Ликс

Вчера, 10 декабря, ушел из жизни депутат думы Самары от Куйбышевского района Борис Ликс. Ему был 41 год.

«Неравнодушный, порядочный человек с активной гражданской позицией. Депутаты и сотрудники аппарата думы городского округа Самара выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Владимировича», — говорится в сообщении на сайте гордумы.

Прощание состоится завтра, 12 декабря, по адресу: Самара, ул. Алма-Атинская, 236.

Борис Ликс родился 27 мая 1983 года в Куйбышеве. Основное среднее образование получил в школе № 107. После 9 классов в 1998 году поступил в торговый колледж, который окончил в 2001 году с красным дипломом. Работать начал в 14 лет, в свободное от учебы время трудился на стройке, в магазинах и на предприятиях Самары. С 2001 по 2007 годы обучался в Международном институте рынка на факультете «Финансы и кредит». После этого работал в банке и в управляющей компании, занимался бизнесом, был помощником депутата думы Самары. В 2020 году избран депутатом по Куйбышевскому внутригородскому району. Борис Ликс воспитывал двоих сыновей и дочь.