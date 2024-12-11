В Омске конфликт между студентами перерос в драку: возбуждено уголовное дело

Полиция Омска возбудила уголовное дело по факту драки между двумя студентами, произошедшей на почве неудачной шутки.
17-летний первокурсник оскорбился шуткой в свой адрес и потребовал извинений у 18-летнего сокурсника. Получив отказ, он разгневался и ударил того несколько раз.
Свидетели пресекли драку и вызвали пострадавшему скорую помощь. Пострадавший госпитализирован с двусторонним открытым переломом нижней челюсти, который эксперты классифицировали как вред средней тяжести.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.