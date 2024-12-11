19 населенных пунктов Ростовской области частично остались без воды

С утра 11 декабря в 19-ти населенных пунктах Ростовской области была ограничена подача воды. Причина — проведение аварийных работ на очистных сооружениях в Дубовском районе, сообщает ГУП РО «УРСВ».
Перебои с водой до 19 часов 12 декабря 2024 года сохранятся:
— в станицах: Жуковской, Подгорненской, Баклановской, Малая Лучка, Андреевской;
— в хуторах: Хорсеев, Овчинников, Алдабульский, Вербовый Лог, Щеглов, Ериковский, Романов, Моисеев, Донской, Веселый, Адьянов, Новогашунский, Кудинов.
Также отключение должно было затронуть село Дубовское. Подвоз воды будет организован по заявкам.