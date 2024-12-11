«Говорят, что сломался самолёт». Рейс из Петербурга в Коломбо задерживают на 15 часов

Отметим, что 11 декабря в telegram-канале о российской гражданской авиации «Авиаторщина» поделились, что в авиакомпаниях участились случаи неисправностей двигателей самолетов: у четырех бортов за три дня они отказывали в полете. Речь идет о рейсе UTA715 Дубай — Москва авиакомпании Utair, рейсе ZF-2828 из Паттайи в Уфу авиакомпании Azur air, рейсе RA-73034 из Томска на Пхукет также Azur air. «Росавиация квалифицировала все случаи как авиационные инциденты и приступила к их расследованию», — поделились в канале.