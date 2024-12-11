Гродненец получил отказ в регистрации самодельного мотоцикла и пошел к главе МВД

К министру внутренних дел Ивану Кубракову во время личного приема обратился житель Гродно, которому не зарегистрировали самодельный мотоцикл, сообщает пресс-служба МВД.
Так, гродненец высказал главе МВД свое несогласие с тем, что ему отказали в регистрации собственноручно собранного мотоцикла. Кубраков пообещал, что вопрос рассмотрят вместе с заинтересованными органами. И мужчине позже сообщат о принятом решении.
Еще белорусские таможенники нашли и изъяли у украинки «лишние» тридцать две тысячи долларов: «Спрятала $20 тысяч в косметичке».
Также в Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг.