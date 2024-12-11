Гродненец получил отказ в регистрации самодельного мотоцикла и пошел к главе МВД

Так, гродненец высказал главе МВД свое несогласие с тем, что ему отказали в регистрации собственноручно собранного мотоцикла. Кубраков пообещал, что вопрос рассмотрят вместе с заинтересованными органами. И мужчине позже сообщат о принятом решении.