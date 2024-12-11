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Гродненец получил отказ в регистрации самодельного мотоцикла и пошел к главе МВД

Житель Гродно обратился к главе МВД из-за отказа зарегистрировать самодельный мотоцикл.

Источник: Комсомольская правда

К министру внутренних дел Ивану Кубракову во время личного приема обратился житель Гродно, которому не зарегистрировали самодельный мотоцикл, сообщает пресс-служба МВД.

Так, гродненец высказал главе МВД свое несогласие с тем, что ему отказали в регистрации собственноручно собранного мотоцикла. Кубраков пообещал, что вопрос рассмотрят вместе с заинтересованными органами. И мужчине позже сообщат о принятом решении.

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