В Омске начали работу над созданием новой вывески «Радость»

В 2019 году от ярких букв на проспекте Карла Маркса едва не избавились, но благодаря неравнодушным жителям ценный артефакт удалось сохранить. Тогда же команда Skuratov coffee придумала мерч, средства от продажи которого планировали направить на ремонт конструкции. Однако переговоры по вопросам собственности и сохранения надписи зашли в тупик. Старая вывеска была в плохом состоянии: металл проржавел, крепления пришли в негодность, а подсветка не работала уже несколько лет.