В Омске начали работу над созданием новой вывески «Радость»

Компания «Брусника» опубликовала видео, на котором запечатлён процесс создания вывески. Продолжительность видео — 20 секунд.
«Наша съёмочная группа следит за процессом восстановления знаковой омской вывески. На видео, конечно, только часть букв из семи, но это уже что-то», — сообщает компания.
Напомним, что знаменитая вывеска «Радость» будет обновлена, но сохранит свой исторический облик.
В 2019 году от ярких букв на проспекте Карла Маркса едва не избавились, но благодаря неравнодушным жителям ценный артефакт удалось сохранить. Тогда же команда Skuratov coffee придумала мерч, средства от продажи которого планировали направить на ремонт конструкции. Однако переговоры по вопросам собственности и сохранения надписи зашли в тупик. Старая вывеска была в плохом состоянии: металл проржавел, крепления пришли в негодность, а подсветка не работала уже несколько лет.
Новая конструкция будет полностью повторять оригинал. За выполнение задачи взялась «Брусника».