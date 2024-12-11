Сергей Жуков подал в суд на главу лейбла «Джем» Черкасова за мошенничество

При этом, как утверждает Жуков, Андрей не предъявил ни одного документа, указывающего на то, что он — настоящий правообладатель. «У него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было», — пояснил артист. Сергей считает действия Черкасова рейдерством, основанным на найденной «бреши в законодательстве».