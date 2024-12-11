Сергей Жуков подал в суд на главу лейбла «Джем» Черкасова за мошенничество

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и лейбл «Первое музыкальное издательство» направили обращение в Следственный комитет и Верховный суд РФ. Они просят помешать директору музыкальной компании «Джем» Андрею Черкасову, пытающемуся заблокировать биографический фильм «Руки вверх!» на стримингах.
По словам самого продюсера, «Джем» владеет правами на песни коллектива, звучащие в картине. От потоковых платформ организация жены Черкасова «Компания Топ7» требует денежную компенсацию за нарушение. Так, у «Кинопоиска» заявители просят 10 миллионов рублей.
При этом, как утверждает Жуков, Андрей не предъявил ни одного документа, указывающего на то, что он — настоящий правообладатель. «У него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было», — пояснил артист. Сергей считает действия Черкасова рейдерством, основанным на найденной «бреши в законодательстве».
Продюсер предъявлял претензии на творчество «Руки Вверх!» несколько раз и от лица разных организаций. Генеральный директор юридической фирмы IPCodex Наталья Полианчик утверждает, что предприниматель известен как «серийный истец» — человек, намеревающийся монетизировать исключительное право, которым на самом деле не владеет. Он рассчитывает на то, что цифровые площадки и суды не станут разбираться в вопросе. Иначе говоря, Черкасов надеется на блокировку контента по решению Московского городского суда.
Примечательно, что 20 ноября московская полиция возбудила уголовное дело, где речь идет в том числе о подделке документов, якобы подтверждающих права «Джема» на треки «Руки Вверх!». Сергей Жуков и его коллега по команде Алексей Потехин признаны в деле потерпевшими. 25 ноября было заведено похожее дело о подделке правоподтверждающих документов на фонограммы Вячеслава Добрынина. В 1998-м группа записала с ним альбом каверов на произведения самого композитора — «Руки Вверх, доктор Шлягер!».
Кроме обращений в Следственный комитет и Верховный суд сам Сергей подал в Арбитражный суд Москвы три иска к «Издательству Джем» о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. Заседания назначены на январь 2025 года.
Жуков и «Первое музыкальное издательство» настаивают на том, что от Черкасова также пострадали продюсеры и участники коллективов «Комбинация», «Мираж», «Кармен» и других. Всего на счету Черкасова более 300 судебных разбирательств. Правообладатели просят всех заинтересованных лиц помочь пресечь самоуправство и злоупотребление правом предпринимателя и его соучастников.
Ранее стало известно о подтверждении права семьи Юрия Шатунова на его творчество.