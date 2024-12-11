Bild: в ФРГ изобрели костюм для полетов с помощью электромоторов

Как пишет Bild, в ходе работы над костюмом для полетов немец черпал знания из пособий в интернете, а также изучал авиамодели. В то же время проект получил финансовую поддержку со стороны Министерства экономики Баварии. Кроме того, изобретением Ландуриса заинтересовался Мюнхенский университет Бундесвера. Изобретатель считает, что его разработка может быть полезной для экстренных служб.