Bild: в ФРГ изобрели костюм для полетов с помощью электромоторов

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Житель ФРГ разработал и провел успешные первые испытания костюма для полетов с помощью электромоторов. Об этом сообщила газета Bild.
По ее информации, баварец Константин Ландурис в течение трех лет работал над позволяющим взлетать костюмом с восемью электрическими пропеллерами. В ходе испытаний он за несколько секунд поднялся на высоту примерно 1 м над землей.
Издание отмечает, что Ландурис работает в сфере дизайна интерьеров и не занимается технологическими разработками профессионально. «По натуре я любитель и имею лишь небольшие познания в таких вещах», — поясняет он.
Как пишет Bild, в ходе работы над костюмом для полетов немец черпал знания из пособий в интернете, а также изучал авиамодели. В то же время проект получил финансовую поддержку со стороны Министерства экономики Баварии. Кроме того, изобретением Ландуриса заинтересовался Мюнхенский университет Бундесвера. Изобретатель считает, что его разработка может быть полезной для экстренных служб.