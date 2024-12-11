На улице Академика Глушко с автобусной полосы эвакуировали большегруз

В Казани на ул. Академика Глушко выявили и отправили на штрафстоянку большегруз, который стоял на автобусной полосе. Рейд по эвакуации грузового транспорта провели сегодня сотрудники МУП «ПАТП № 2» и Госавтоинспекции УМВД России по городу.
Транспорт стоял около остановки «Галии Кайбицкой» вблизи знака «стоянка запрещена, работает эвакуатор». Как полагают сотрудники служб, он находился здесь с воскресенья. Во время снегопадов дорожные службы не могли расчистить автобусную полосу, рядом с грузовым транспортом образовались навалы.
Еще два большегруза эвакуировали с ул. Академика Глушко в конце ноября. В зону особого внимания также попали автобусные полосы по следующим адресам: ул. Завойского (от ул. Габишева до ул. Юлиуса Фучика), ул. Рихарда Зорге (от ул. Юлиуса Фучика до ул. Габишева), дорога дублер пр. Победы (от ул. Закиева до ул. Габишева), ул. Липатова, ул. Советской, ул. Парковой.
Ежедневно легковые автомобили с системой «Паркон» выезжают на маршруты и фиксируют нарушения на автобусной полосе. Данные передаются в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РТ.
Горожане также могут помочь выявлять нарушителей через мобильное приложение «Народный инспектор», сообщило МУП «ПАТП № 2».