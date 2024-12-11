На улице Академика Глушко с автобусной полосы эвакуировали большегруз

Еще два большегруза эвакуировали с ул. Академика Глушко в конце ноября. В зону особого внимания также попали автобусные полосы по следующим адресам: ул. Завойского (от ул. Габишева до ул. Юлиуса Фучика), ул. Рихарда Зорге (от ул. Юлиуса Фучика до ул. Габишева), дорога дублер пр. Победы (от ул. Закиева до ул. Габишева), ул. Липатова, ул. Советской, ул. Парковой.