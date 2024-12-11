Создана первая «перезаписываемая» память для ДНК-компьютера

Для решения этой проблемы ученые создали «перезаписываемую» ДНК-память, которая представляет собой набор из двух сотен коротких цепочек нуклеотидов, присоединенных к специальной подложке из органических молекул и стекла. Каждая из них устроена таким образом, что с этими цепочками могут соединяться свободно плавающие в воде вычислительные блоки ДНК-компьютера, считывать их и менять их состояние с 0 на 1 и наоборот.