В вузе Петербурга открыли лабораторию репродуктивных биотехнологий

«Сегодня наша страна стоит на пороге грандиозных перемен в селекционно-генетической работе. Раньше мы были ориентированы на то, что все привезут из-за рубежа. Сегодня пришло то время, когда у нас объединена наша государственная власть в лице агропромышленного комитета, она понимает важность продовольственной безопасности, и есть наш великолепный университет, который готовит кадры, занимается научной работой, продвигает свои разработки в народное хозяйство», — сказал он.