В вузе Петербурга открыли лабораторию репродуктивных биотехнологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Лаборатория генетических и репродуктивных биотехнологий для выведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных открылась в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ). Она станет частью проекта по импортозамещению генетического материала крупного рогатого скота из-за рубежа, рассказал журналистам начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов во время пресс-тура в вуз.
«7 млн зарубежных спермадоз [от быков] ввозится на территорию России, наша цель — заместить. Создание этой лаборатории имеет важное значение. Во-первых, это научно-практическая база для студентов. Во-вторых, отработав здесь определенные приемы, определив рентабельность производства, мы можем говорить, что университет и предприятие-партнер, которое обладает материально-технической базой, может заявляться на программы, региональное или федеральное финансирование, транслировать это в первую очередь на Ленинградскую область, а потом претендовать на работу по Северо-Западному региону. Этот пилотный проект — старт очень большого и важного дела», — рассказал он.
Как отметил ректор СПбГУВМ Кирилл Племяшов, в России практически отсутствует направление трансплантации эмбрионов в племенном животноводстве, хотя эта технология активно применяется во всем мире. Университет станет одним из немногих центров в стране, которые могут проводить такие работы. Лаборатория состоит из трех подразделений: генетического, эмбриологического и отделения анализа семени. Планируется, что первые подсадки эмбрионов, полученных в лаборатории, проведут уже в начале 2025 года.
«Мы — первый университет в стране, у которого есть производственные показатели, который производит высокоценных бычков для промышленности. Для начала у нас молочный скот по заказу индустриального партнера, а в дальнейшем — у нас и козоводство, и свиноводство, для коммерции — собаки и кошки», — добавил ректор вуза.
Партнером университета стал племенной завод «Бугры» в Ленинградской области. Как рассказал его генеральный директор Виктор Локтионов, лаборатория станет научной базой и базой подготовки кадров для Селекционно-генетического центра «Бугры», который запустят в 2025 году. Планируется, что в первый год работы там будут производить до 1 млн спермадоз крупного рогатого скота и до 10 тыс. эмбрионов.
«Сегодня наша страна стоит на пороге грандиозных перемен в селекционно-генетической работе. Раньше мы были ориентированы на то, что все привезут из-за рубежа. Сегодня пришло то время, когда у нас объединена наша государственная власть в лице агропромышленного комитета, она понимает важность продовольственной безопасности, и есть наш великолепный университет, который готовит кадры, занимается научной работой, продвигает свои разработки в народное хозяйство», — сказал он.
О вузе.
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины является старейшим учебным заведением ветеринарного профиля в России. В вузе действуют четыре факультета и 23 кафедры, где обучаются около 3 тыс. студентов и аспирантов. При университете работает Многофункциональный ветеринарный центр СПбГУВМ, а его научную базу составляют четыре центра в области птицеводства, трансплантации эмбрионов животных, экспертизы пищевых продуктов и кормов, научного консультирования.