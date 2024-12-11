Омский школьник стал финалистом конкурса «Ученик года»

Школьник из Оконешниковского района Денис Какаев, стал финалистом всероссийского конкурса «Ученик года». 11-классник выступил в номинации «Спортсмен года» от Омской области. Этап проходил в Челябинске, в финале конкурса приняли участие 106 лучших старшеклассников из 48 регионов России.
Денис — обладатель различных наград, имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» и активно участвует в общественной жизни. Он рассказал о своих достижениях, написал орфографический диктант на тему «Семейные ценности», продемонстрировал навыки командной работы, прошёл испытания ГТО и провёл мастер-класс по лапте во время открытой тренировки.
«Поздравляю Дениса с достойным выступлением! Желаю ему дальнейших успехов в спорте и учёбе, а его наставнику, Наталье Владимировне Сидоренко, хочу пожелать, чтобы достижения Дениса стали вдохновением для новых профессиональных побед!» — написала министр образования Ольга Степанова в своём канале.