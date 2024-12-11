Омский школьник стал финалистом конкурса «Ученик года»

Денис — обладатель различных наград, имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» и активно участвует в общественной жизни. Он рассказал о своих достижениях, написал орфографический диктант на тему «Семейные ценности», продемонстрировал навыки командной работы, прошёл испытания ГТО и провёл мастер-класс по лапте во время открытой тренировки.