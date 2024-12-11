Юрий Шалабаев вручил награды победителям городского конкурса «Добро в Нижнем»

По мнению руководителя сообщества женщин, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ Валентины Тигранян, Нижний Новгород и регион в целом можно назвать «доброй столицей», в которой по разным направлениям работает большое количество людей с открытым сердцем и в каждом из них достигает ценных результатов. «Наше сообщество создает мероприятия для мам, которые воспитывают особенных деток. За этот год мы провели более ста пятидесяти мероприятий с общим охватом почти три тысячи человек. Одно из самых наших любимых больших мероприятий — это первый конкурс красоты для особенных мам, где они показали не только свою красоту и таланты, но и немножко преобразились», — отметила Валентина Тигранян, добавив, что чувствует и организационную и финансовую поддержку своей деятельности и со стороны администрации города, и со стороны регионального правительства.