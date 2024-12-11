Юрий Шалабаев вручил награды победителям городского конкурса «Добро в Нижнем»

Глава города Юрий Шалабаев впервые вручил награды в области семейного добровольчества в рамках ежегодного городского конкурса «Добро в Нижнем». За победу боролись нижегородцы, которые ведут добровольческую деятельность в разных сферах: от медицины до помощи бездомным животным и раздельного сбора мусора. Церемония награждения прошла в КУПНО. Старт.
«Наша встреча — это возможность сказать спасибо людям, чьи сердца наполнены добротой, желанием помогать другим. А вручаемые премии — это признание значимости вашего бескорыстного труда. Каждый из вас — пример для подражания, в первую очередь для самых юных горожан. В Год семьи в конкурсе мы ввели еще одно направление — “семейное добровольчество”, потому что хотели подчеркнуть преемственность наших традиционных ценностей». И сегодня первые победители получат свои заслуженные награды", — обратился к собравшимся глава города Юрий Шалабаев и попросил тех, кто остался в этом году без наград, не расстраиваться, потому что у всех есть возможность проявить себя в наступающем 2025 году.
В 2024 году в категории «представители добровольческих (волонтерских) семей в группе от 2 до 10 человек (дети, родители (законные представители), другие члены семьи), осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории города Нижнего Новгорода» победителями стали: занявшая 1 место — семья Ивановых, занявшая 2 место семья Поройковых-Глуховых, и сразу две семьи, разделившие третью ступень пьедестала, — семья Тарасовых и семья Унжаковых.
Как отметила дипломант в номинации «Семейное добровольчество» Алена Шерстнева, семья — это маленькая организация, которая принимает участие в добрых делах.
«Главное — это быть полезными. В этом году самым важным делом, которое сделала наша семья, я считаю, переход на раздельный сбор мусора. Это была инициатива нашей дочери, которую мы поддержали. Кроме того, мы и кормушки для птиц делали, собирали помощь для животных в приютах, делали окопные свечи для бойцов СВО. Может быть, наша работа небольшая, но все вместе мы делаем большое общее дело».
По мнению руководителя сообщества женщин, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ Валентины Тигранян, Нижний Новгород и регион в целом можно назвать «доброй столицей», в которой по разным направлениям работает большое количество людей с открытым сердцем и в каждом из них достигает ценных результатов. «Наше сообщество создает мероприятия для мам, которые воспитывают особенных деток. За этот год мы провели более ста пятидесяти мероприятий с общим охватом почти три тысячи человек. Одно из самых наших любимых больших мероприятий — это первый конкурс красоты для особенных мам, где они показали не только свою красоту и таланты, но и немножко преобразились», — отметила Валентина Тигранян, добавив, что чувствует и организационную и финансовую поддержку своей деятельности и со стороны администрации города, и со стороны регионального правительства.
О важности работы волонтеров-медиков рассказала региональный координатор их работы, главный врач поликлиники № 30 Советского района Нижнего Новгорода Любовь Трефилова. «Мы гордимся тем, что активно ведем профилактические мероприятия с жителями: это диспансеризация, школы здоровья для больных сахарным диабетом, остеопорозом и др. Мы не гонимся за массовостью. Для нас важно качество, важно дойти до каждого. Мы провели почти тысячу мероприятий в соседских центрах, школах, выезжаем на предприятия. Что нами движет? Наверное, это образ жизни, хочется созидать, помогать, делать этот мир лучше», — подчеркнула Любовь Трефилова. В ходе торжественного мероприятия благодарностью главы города Нижнего Новгорода «за активное личное участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории города Нижнего Новгорода» награждены:
— Волонтерский отряд «3Д — Дари добро другим» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37»), занявший 1 место среди объединений, действующих на базе общеобразовательных организаций.
— Волонтерское объединение «ПроДОБРО — 170» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170»), занявшее 2 место среди объединений, действующих на базе общеобразовательных организаций.
— Волонтерский отряд «Отряд Особого Назначения» (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 77»), занявший 3 место среди объединений, действующих на базе общеобразовательных организаций.
— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района “Созвездие”, занявшее 1 место среди объединений, действующих на базе организаций дополнительного образования.
— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Автозаводского района», занявшее 1 место среди объединений, действующих на базе организаций дополнительного образования.
— Волонтерский отряд «Медсанбат» (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж»), занявший 1 место среди объединений, действующих на базе учреждений среднего профессионального образования.
— Центр добровольчества «Абилимпикс» Нижегородской области (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский Губернский колледж»), занявший 2 место среди объединений, действующих на базе учреждений среднего профессионального образования.
— Волонтерское объединение «Добро НТТОС» (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса», занявшее 3 место среди объединений, действующих на базе учреждений среднего профессионального образования.
— Волонтерский центр НГЛУ «ivolunnteer» (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»), занявший 1 место среди объединений, действующих на базе учреждений высшего образования.
— Нижегородское отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России), занявшее 2 место среди объединений, действующих на базе учреждений высшего образования.
— Волонтерский центр Нижегородского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, занявший 3 место среди объединений, действующих на базе учреждений высшего образования.
— Волонтерское объединение «Энергия Добра» (Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И. И. Африкантова»), занявшее 1 место среди объединений, действующих на базе коммерческих, государственных, муниципальных организаций и предприятий.
— Волонтерское сообщество «Сбербанк Нижний Новгород» (Публичное акционерное общество «Сбербанк России»), занявшее 2 место среди объединений, действующих на базе коммерческих, государственных, муниципальных организаций и предприятий.
— Корпоративные волонтеры Группы компаний «ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА», занявшие 3 место среди объединений, действующих на базе коммерческих, государственных, муниципальных организаций и предприятий.
— Социальный отдел Студенческих Отрядов Нижегородской Области (Нижегородское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»), занявший 1 место среди объединений, действующих на базе некоммерческих и общественных организаций.
— Социальная служба помощи «Всегда рядом» Сормовского благочиния (Местная религиозная организация «Православный приход Спасо-Преображенского собора г. Нижнего Новгорода»), занявшая 2 место среди объединений, действующих на базе некоммерческих и общественных организаций.
— Сообщество женщин, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью «ПРО_НЕЁ», занявшее 3 место среди объединений, действующих на базе некоммерческих и общественных организаций. Дипломов за участие в городском конкурсе на соискание премии в области добровольчества «Добро в Нижнем» удостоены:
— Волонтерский отряд «Я — Доброволец», действующий в рамках детского общественного объединения «Радуга» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 169»).
— Волонтерский отряд «Лига Добра» (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева»).
— Волонтёрское объединение «Волонтёры126» (МБОУ «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка»).
— Волонтерский отряд «Чистое сердце» (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 59»).
— Волонтерский отряд «СВОИ» (МБОУ «Гимназия № 136»).
— Школьный отряд Волонтеров Победы «Я — Волонтер» (МБОУ «Школа № 121»).
— Школьный волонтёрский отряд «Добрые сердца» (МБОУ «Школа № 132»).
— Добровольческая мобильная бригада «Помогатор» (ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»).
— Волонтерское объединение «Шаг за шагом» (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский индустриальный колледж»).
— Штаб студенческих отрядов ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
— Совет молодежи АО «Транснефть — Верхняя Волга».
— Волонтеры АСАП (Федеральная сеть кафе «Автосуши Автопицца»).
— Молодежный совет Отделения Социального фонда России по Нижегородской области.
— Волонтерский отряд «Тимуровцы» (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нижнего Новгорода «Детский сад № 236»).
— Родительский совет МБОУ «Школа № 37».
— Семья Шерстневых.
Справка.
Цель Конкурса «Добро в Нижнем» — поддержка и развитие добровольческой волонтерской деятельности на территории города Нижнего Новгорода.
Задачи Конкурса:
выявление и распространение лучших добровольческих практик, инновационных форм и методов организации добровольческой (волонтерской) деятельности на территории города Нижнего Новгорода;
популяризация идей и ценностей добровольчества (волонтерства) и культуры добрых дел среди молодежи города Нижнего Новгорода;
предоставление возможности обмена опытом между добровольцами (волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) объединениями на территории города Нижнего Новгорода.
Основными участниками Конкурса являются представители добровольческих (волонтерских) объединений:
— общеобразовательных организаций;
— организаций дополнительного образования;
— профессиональных образовательных организаций;
— образовательных организаций высшего образования;
— коммерческих, государственных, муниципальных и других организаций и предприятий;
— общественных и некоммерческих организаций города Нижнего Новгорода.