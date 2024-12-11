Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ в 2025 году

Экзамены по базовой и профильной математике пройдут 27 мая, 30 мая запланирован экзамен по русскому языку. 2 июня школьники пойдут на экзамены по обществознанию и физике, а 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам. Аттестация по информатике и устной части иностранных языков пройдет 10 и 11 июня соответственно.