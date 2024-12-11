График реверсивного движения на Борском мосту снова изменят

Нижегородцам объявили об изменении графика реверсивного движения на Борском мосту. Нововведения вступят в силу с 16 декабря, действовать данное расписание будет до 27 декабря. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог Нижегородской области.
Так, в столицу Приволжья по двум полосам можно будет проехать с 4 утра до 10.55, с 13.00 до почти половины четвёртого дня и всего час вечером: с 19.00 до 19.55. Такое расписание будет актуально с понедельника по четверг. В эти же дни в сторону Бора реверсивная полоса будет открыта с 11.00 до 12.55, с 15.30 до 18.35, с 20:00 до 03:55.
В пятницу реверс в направлении столицы ПФО будет действовать с 04:00 до 10:55 и с 13:00 до 13:55. В остальное время две полосы будут доступны автомобилистам, едущим в сторону Бора.
В субботу реверсивное движение в сторону Нижнего Новгорода запустят с 12:00 до 13:55, затем с 16:00 до 17:55, после чего с 20:00 до 21:55; в сторону Бора — с 04:00 до 11:55, с 14:00 до 15:55, с 18:00 до 19:55, с 22:00 до 03:55 часов.
В воскресенье выехать из областного центра нижегородцы смогут только с 08:00 до 10:55.
Ранее мы писали о том, что гидроизоляцию на старом Борском мосту во время ремонта уложили с нарушениями.