График реверсивного движения на Борском мосту снова изменят

Так, в столицу Приволжья по двум полосам можно будет проехать с 4 утра до 10.55, с 13.00 до почти половины четвёртого дня и всего час вечером: с 19.00 до 19.55. Такое расписание будет актуально с понедельника по четверг. В эти же дни в сторону Бора реверсивная полоса будет открыта с 11.00 до 12.55, с 15.30 до 18.35, с 20:00 до 03:55.