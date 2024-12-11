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Солист Мариинки Ильдар Абдразаков стал главой Севастопольского театра оперы и балета

Солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова назначили руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Источник: Коммерсантъ

До господина Абдразакова должность главы учреждения занимал Сергей Полунин. Министр пожелала новому руководителю театра «успехов и вдохновения для решения новых творческих задач».

Ильдар Абдразаков — заслуженный артист России, лауреат Государственной премии РФ и многих других престижных отечественных и международных наград. Господин Абдразаков также является солистом Большого театра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за неделю до старта 269-го сезона в Александринском театре сменился директор: место руководителя занял генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич.

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