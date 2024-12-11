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Сообщения о необходимости донорской крови в Таганроге оказались фейком

Глава Таганрога опровергла информацию о необходимости донорской крови.

Источник: Комсомольская правда

Информация о срочной необходимости донорской крови в Таганроге оказалась фейком. Ситуацию прокомментировала глава города Светлана Камбулова.

— В соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что якобы срочно и в большом количестве в Таганроге требуются доноры крови. Это не соответствует действительности, — сообщила Светлана Камбулова.

Управленец отметила, что пункт переливания крови продолжает работу в обычном режиме.

Напомним, прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Известно, что повреждения получило промышленное предприятие, а на парковке сгорели 14 машин. После этого территория была оцеплена. Также из-за повреждения котельной без тепла временно остались жители 27 домов.