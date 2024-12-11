Легендарную пышечную на Большой Конюшенной улице открыли после ремонта

Напомним, на протяжении своей истории интерьер пышечной менялся неоднократно, но верность традиции всегда оставалась неизменной. Рецепт пышек до сих пор остается в секрете. Но из года в год очередь из посетителей часто выстраивается вдоль всей Большой Конюшенной, что говорит о том, что почти ни один петербуржец не может представить свой день без легендарной пышки.