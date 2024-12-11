Легендарную пышечную на Большой Конюшенной улице открыли после ремонта

Сегодня, 11 декабря, в легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице, где ведутся ремонтные работы, прошло пробное открытие одного из залов. Любители пирожных, которые начали выпекать там еще в 1958 году, смогли оценить новенькое помещение в 16:00, однако уже завтра оно начнет принимать посетителей в обычном режиме, то есть с самого утра. Об этом сообщили в пресс-службе заведение общепита.
— 12 декабря откроемся в обычном режиме. Но пока только один зал! Заранее приносим извинения, если будут сбои в работе, еще идет процесс настройки аппарата, — говорится в сообщении.
В старейшей пышечной добавили, что при ремонте специалисты использовали архивные фотографии. Только дизайн одних столиков сможет легко отправить посетителей в старые добрые времена. Кроме того, во втором зале, где еще продолжаются работы, поставят столики, за которыми можно будет посидеть, а не только постоять за чашкой приятного кофе и десерта.
Напомним, на протяжении своей истории интерьер пышечной менялся неоднократно, но верность традиции всегда оставалась неизменной. Рецепт пышек до сих пор остается в секрете. Но из года в год очередь из посетителей часто выстраивается вдоль всей Большой Конюшенной, что говорит о том, что почти ни один петербуржец не может представить свой день без легендарной пышки.