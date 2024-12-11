На Ростовскую область идет холодный циклон, ожидается до −13 градусов

Ночью ожидается от −2 до −7, при прояснениях до −10 градусов. Днем температура воздуха также сохранится в пределах от −2 до −7, но югу будет 0 градусов. Ветер в среднем составит 8−13 м/с, но временами порывы могут достигать 15−20 м/с.