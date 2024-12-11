На Ростовскую область идет холодный циклон, ожидается до −13 градусов

Холодный циклон накроет Ростовскую область в ближайшие дни. Местами по региону ночная температура воздуха может понизиться до −13 градусов, предупреждают синоптики.
13 декабря в отдельных территориях Дона пройдут небольшие и умеренные осадки, в том числе, снег. Местами может разыграться метель, дороги будут скользкими.
Ночью ожидается от −2 до −7, при прояснениях до −10 градусов. Днем температура воздуха также сохранится в пределах от −2 до −7, но югу будет 0 градусов. Ветер в среднем составит 8−13 м/с, но временами порывы могут достигать 15−20 м/с.
14 декабря прогнозируют небольшой и умеренный снег, местами с метелью и гололедицей. Ночью обещают от −5 до −10, при прояснениях до −13, днем — от-3 до −8. Ветер должен быть около 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с.
Ранее водителей предупреждали о туманах и ледяном дожде.