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«Мальбэк» вместе со Звуком проведет «закрытую» презентацию нового альбома

Группа «Мальбэк», солистом которой является Роман Варнин, 13 декабря вживую представит лонгплей Private Club в новом пространстве Суперметалла — P4. «Закрытое» мероприятие пройдет при поддержке HiFi-стриминга Звук.

Источник: Звук

Группа «Мальбэк», солистом которой является Роман Варнин, 13 декабря вживую представит лонгплей Private Club в новом пространстве Суперметалла — P4. «Закрытое» мероприятие пройдет при поддержке HiFi-стриминга Звук.

На презентации кроме «Мальбэка» будут присутствовать Mirèle, 17 seventeen, Sqwore, Карина Истомина, Доминик Мара, emi4ka и секретные гости.

Чтобы пройти на эвент, нужно вступить в Private Club.

Напоминаем, что пластинка, состоящая из восьми треков, увидела свет 6 декабря. Сам артист описал ее так: «У меня такое чувство, что я наконец-то сделал свой лучший альбом вместе с людьми, которые мне дороги и разделяют мое видение».

Ранее «Мальбэк» и Mirèle выпустили клип на песню «2017», которая также вошла в альбом.