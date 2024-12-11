«Мальбэк» вместе со Звуком проведет «закрытую» презентацию нового альбома

Напоминаем, что пластинка, состоящая из восьми треков, увидела свет 6 декабря. Сам артист описал ее так: «У меня такое чувство, что я наконец-то сделал свой лучший альбом вместе с людьми, которые мне дороги и разделяют мое видение».