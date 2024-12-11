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Врио губернатора Ростовской области побывал в Таганроге после ракетной атаки

Юрий Слюсарь уточнил ситуацию в Таганроге после ракетной атаки.
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в Таганроге после ракетной атаки. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале вечером 11 декабря.

— Выехал в Таганрог, на предприятие, которое пострадало от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной. Об их выполнении доложили глава администрации города и руководство предприятия, — рассказал Юрий Слюсарь.

По словам врио главы региона, «уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена, после чего возобновили подачу тепла в многоквартирные дома».

При этом в самом здании котельной, где оказалось повреждено остекление, начали замену окон.

Напомним, прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Сообщалось о повреждениях на промышленном предприятии, а также о 14-ти сгоревших машинах на парковке. Известно, что из-за повреждения котельной без отопления временно оставались жители 27 домов.

Добавим, ранее глава Таганрога Светлана Камбулова опровергла информацию о необходимости донорской крови в городе.