Врио губернатора Ростовской области побывал в Таганроге после ракетной атаки

— Выехал в Таганрог, на предприятие, которое пострадало от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной. Об их выполнении доложили глава администрации города и руководство предприятия, — рассказал Юрий Слюсарь.