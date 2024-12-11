Врио губернатора Ростовской области побывал в Таганроге после ракетной атаки

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в Таганроге после ракетной атаки. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале вечером 11 декабря.
— Выехал в Таганрог, на предприятие, которое пострадало от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной. Об их выполнении доложили глава администрации города и руководство предприятия, — рассказал Юрий Слюсарь.
По словам врио главы региона, «уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена, после чего возобновили подачу тепла в многоквартирные дома».
При этом в самом здании котельной, где оказалось повреждено остекление, начали замену окон.
Напомним, прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Сообщалось о повреждениях на промышленном предприятии, а также о 14-ти сгоревших машинах на парковке. Известно, что из-за повреждения котельной без отопления временно оставались жители 27 домов.
Добавим, ранее глава Таганрога Светлана Камбулова опровергла информацию о необходимости донорской крови в городе.