Первая встреча экспертно-коммуникационной площадки «Наука от первых» прошла в Москве

Встреча прошла накануне в Москве. Ее участниками стали более 200 представителей органов власти, научных центров и компаний. В рамках пленарной сессии перед ними выступили вице-президент РАН Степан Калмыков и директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки России Антон Шашкин. В роли модератора в ней принял участие руководитель Центра управления устойчивым развитием экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Христофор Константиниди.