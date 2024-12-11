Первая встреча экспертно-коммуникационной площадки «Наука от первых» прошла в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Организаторы экспертно-коммуникационной площадки «Наука от первых», созданной в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий, провели первую встречу, посвященную приоритетам научно-технологического развития страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе общества (НПАО) «Дипломатический форум».
Встреча прошла накануне в Москве. Ее участниками стали более 200 представителей органов власти, научных центров и компаний. В рамках пленарной сессии перед ними выступили вице-президент РАН Степан Калмыков и директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки России Антон Шашкин. В роли модератора в ней принял участие руководитель Центра управления устойчивым развитием экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Христофор Константиниди.
«Наука — это любопытство ученых, выраженное в исследовательской деятельности. Любое из направлений, отраслей российской науки может дать прорывные технологии, поэтому заниматься нужно всем», — отметил в ходе дискуссии Калмыков, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Участники встречи также уделили внимание «роли молодых ученых в обеспечении устойчивого будущего», вопросам привлечения инвестиций в научно-технологическое развитие и эффективным инструментам капитализации инноваций.
Проект «Наука от первых» призван способствовать объединению усилий науки, бизнеса и государства, а также интеграции передовых научно-технологических решений в реальный сектор экономики России, уточнили в организации. Он реализуется НПАО «Дипломатический форум» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры, комитета Госдумы по науке и высшему образованию, МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН и спортивной платформы фонда Росконгресс — «РК-Спорт».