Последние новости к вечеру 11 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 декабря 2024 года.
Дума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского
Госдума приняла закон о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. Тестирование станет обязательным и бесплатным, порядок его проведения определит Минпросвещения. Закон поддержали 409 депутатов, один проголосовал против.
В ЕС усомнились, что от замороженных активов РФ что-то осталось
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не сможет вернуть замороженные активы, пока они не будут использованы для восстановления Украины. Она выразила сомнения, что активы сохранились. США выделили Украине займ в рамках кредита G7 с погашением из этих средств.
Во всей Абхазии отключили электричество
В Абхазии полностью прекращена подача электроэнергии из-за аварийной остановки ИнгурГЭС. Причина — низкий уровень воды и ее недостаточный приток. График подачи света будет скорректирован.
Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна
Госдума прекратила полномочия депутата Александра Хинштейна, назначенного врио губернатора Курской области. Он выразил восхищение жителями региона, их верой в будущее и единством перед лицом внешних угроз.
ВС РФ освободили Дарьино и Плехово в Курской области
Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области, сообщает Минобороны. Населенные пункты возвращены в ходе отражения попытки вторжения ВСУ.