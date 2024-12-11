Последние новости к вечеру 11 декабря 2024 года

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не сможет вернуть замороженные активы, пока они не будут использованы для восстановления Украины. Она выразила сомнения, что активы сохранились. США выделили Украине займ в рамках кредита G7 с погашением из этих средств.