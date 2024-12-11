Три парка Ташкента ждут большие изменения

Парк Абдуллы Кадыри
Этот парк находится в историческом районе Ташкента, и его обновление будет проходить с учётом рельефа и архитектурного окружения.
Больше зелени: Площадь зеленых насаждений будет увеличена.
Новые объекты: Планируется создание прогулочных зон, фонтанов, планетария и гастро-холла.
Туризм: Новые объекты будут интегрированы в ансамбль рынка Чорсу и Старого города, чтобы привлечь туристов.
Президент особо отметил необходимость сохранения национального колорита и традиций в обновлённом парке.
Парк «Дустлик»
Этот парк станет современным пространством для отдыха с акцентом на семейные и культурные зоны.
Инфраструктура: Прогулочные дорожки, водоёмы и зоны отдыха будут реконструированы. Появятся новые скамейки и современные элементы благоустройства.
Развлечения: В парке появятся семейная зона, детский центр творчества, скейт-площадка, авиарий и колесо обозрения.
Многообразие культур: На прилегающей территории планируется строительство павильонов национальных культурных центров. Каждый павильон будет выполнен в уникальном стиле, отражающем традиции различных народов, что подчеркнёт многонациональный характер Узбекистана.
Парк «Навруз»
Этот парк ждут изменения, направленные на расширение его возможностей и функциональности.
Новые объекты: Планируется строительство гостиницы, крытого спортивного комплекса, ресторана и конференц-зала.
Цели: Развитие парка как места для активного отдыха и проведения мероприятий.
Чего ожидать?
Все три проекта направлены на то, чтобы сделать парки не только местом отдыха, но и центрами культурной жизни. Однако важно, чтобы в погоне за модернизацией не потерялась уникальность каждого из парков.
Обновление парков — это всегда шаг вперёд, но реализация таких проектов требует баланса между современными стандартами и сохранением исторического наследия. Остаётся надеяться, что новые проекты не только украсят столицу, но и станут любимым местом для горожан и гостей Ташкента.