В Ростовской области заключившим контракт с Минобороны РФ заплатят 1 млн рублей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил выплату в 1 млн рублей для военных по призыву или мобилизации, заключивших контракт с Минобороны о прохождении службы на год и более. Постановление вступает в силу с 16 декабря.
— Региональную выплату смогут получить военные, призванные из любого субъекта России, вне зависимости от места прохождения службы. Порядок выплат определен Министерством обороны страны, — говорится на сайте донского правительства.
Таким образом, сумма для срочников и мобилизованных, которые захотят заключить контракт с МО РФ, была увеличена с 400 тысяч до 1 млн рублей. Средства перечисляются получателю однократно. При этом они не учитываются при вычислении среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина для оказания соцподдержки.
Напомним, сейчас в регионе реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. В дополнение федеральным выплатам были установлены региональные. Кроме того, семьям компенсируют расходы на газификацию, также они были освобождены от транспортного и земельного налога.
Вернувшимся с СВО оказывают помощь в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.