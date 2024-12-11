В Ростовской области заключившим контракт с Минобороны РФ заплатят 1 млн рублей

Таким образом, сумма для срочников и мобилизованных, которые захотят заключить контракт с МО РФ, была увеличена с 400 тысяч до 1 млн рублей. Средства перечисляются получателю однократно. При этом они не учитываются при вычислении среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина для оказания соцподдержки.